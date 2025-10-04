На Франківщині попрощалися з полеглим Героєм Лазорком Романом

Сьогодні, 4 жовтня, у селі Котиківка на Городенківщині попрощалися та провели в останню дорогу захисника – Лазорка Романа, який віддав найцінніше – своє життя – за свободу і незалежність нашої держави.
Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду
Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди.
“Пам’ять про нашого Героя назавжди житиме у серцях усіх, хто його знав, і тих, хто буде жити у вільній Україні, вибореній його жертовністю. Його мужність і любов до Батьківщини стануть дороговказом для майбутніх поколінь. Схиляємо голови у глибокій шані та вдячності”, – йдеться у дописі