ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Франківщині попрощалися з полеглим Героєм Лазорком Романом

Автор: Оксана Марушкевич
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 4 жовтня, у селі Котиківка на Городенківщині попрощалися та провели в останню дорогу захисника – Лазорка Романа, який віддав найцінніше – своє життя – за свободу і незалежність нашої держави.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду 

Провести мужнього сина України прийшли його односельці, священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, однокласники, друзі, найближчі та найрідніші люди.

“Пам’ять про нашого Героя назавжди житиме у серцях усіх, хто його знав, і тих, хто буде жити у вільній Україні, вибореній його жертовністю. Його мужність і любов до Батьківщини стануть дороговказом для майбутніх поколінь. Схиляємо голови у глибокій шані та вдячності”, – йдеться у дописі

Військовий похорон із прапорами та людьми навколо.
Церемонія прощання з українським військовим героєм на похороні.
Церемонія вшанування з українськими прапорами на кладовищі.
Військовий похорон на кладовищі під дощем.
Військові несуть труну з українським прапором
Люди вшанують померлого на похороні у церкві.
Церковна служба біля труни в приміщенні храму.
Церемонія прощання з українськими військовими
Люди перед церквою на церемонії з прапорами.
Військові біля церкви з жовтими куполами в селі.
Військові супроводжують катафалк на вулиці з людьми.
Оркестр грає на вулиці під час заходу
Люди несуть квіти на вулиці в похмурий день.
Урочиста хода на вулиці з прапорами і хрестом.
Процесія з прапорами й хрестом на вулиці
Військовий похорон з українським прапором
Група людей на церемонії з символами України.
Українські солдати на похороні з прапором і квітами.
Багатолюдний похорон у військовій тематиці на подвір'ї
Військовий похорон під синьо-жовтим прапором.
Священики ведуть церковну службу на вулиці.
Похорон військовослужбовця з прапором України.
Військова почесна варта біля труни під прапором.
Військові несуть труну, накриту українським прапором.
Українські солдати стоять в ряд на подвір'ї
Група людей перед будівлею на зеленій траві.

СХОЖІ НОВИНИ