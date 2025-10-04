Шахраї надсилають прикарпатцям повідомлення із підробленими посиланнями

Люди отримують повідомлення із пропозицією фінансової допомоги, або проханням допомогти. Такі розсилки мають на меті отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків та паролів.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Як захиститися від фішингу?

Щоб не потрапити на гачок до шахраїв, кіберполіція Прикарпаття радить:

– ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями;

– уважно перевіряйте адресу відправника;

– не вводьте свої персональні чи банківські дані на підозрілих сайтах;

– користуйтеся лише офіційними застосунками та сайтами.

“Якщо вам надійшло фішингове посилання, не переходьте за посиланням, проте варто повідомити про нього працівникам кіберполіції для його блокування за номером телефону: +380736857806 ( Месенджери для надсилання: Telegram, WhatsApp, Viber)”, – йдеться у дописі.