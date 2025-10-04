Стало відомо, коли в Івано-Франківську розпочнеться опалювальний сезон

В Івано-Франківській громаді активно готуються до старту опалювального сезону.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

За його словами, місто створює запаси пального, готує генератори, пункти обігріву та «пункти незламності», щоб забезпечити стабільність в умовах можливої ескалації обстрілів.

“Для нас дуже важливо бути готовими до цієї непростої зими. На жаль, бачимо, що в багатьох містах України виникають проблеми з теплопостачанням. Русня не заспокоїться, вона далі намагатиметься бити по інфраструктурі — газовій та електричній. Тому ми проводимо наради й готуємося максимально”, — зазначив Марцінків.

За рекомендаціями уряду, орієнтовний початок опалювального сезону в Івано-Франківську — 1 листопада. Водночас рішення можуть ухвалити раніше, якщо температура суттєво знизиться.

З наступного тижня планують підключити до опалення лікувальні заклади та об’єкти, де працюють котельні на біопаливі.

“Ситуація з газом і надалі залишається непередбачуваною, тому місто має бути готовим до будь-якого розвитку подій”, — наголосив мер.

Отже, Івано-Франківськ входить у підготовку до зими з акцентом на енергетичну стійкість та захист критичної інфраструктури.