Внаслідок удару по залізничному вокзалу на Сумщині постраждали десятки людей. ВІДЕО

Російські війська завдали жорстокого удару безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям.

Повідомляє Володимир Зеленський, пише Правда.іф.

За його словами, з’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.