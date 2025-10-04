ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Внаслідок удару по залізничному вокзалу на Сумщині постраждали десятки людей. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
Залізничний вагон пошкоджено зіткненням з металевою конструкцією.
Російські війська завдали жорстокого удару безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям.

Повідомляє Володимир Зеленський, пише Правда.іф.

За його словами, з’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.

“Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії”, – зазначив президент.

