Внаслідок удару по залізничному вокзалу на Сумщині постраждали десятки людей. ВІДЕО

Російські війська завдали жорстокого удару безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Повідомляє Володимир Зеленський, пише Правда.іф.
За його словами, з’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.
“Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії”, – зазначив президент.