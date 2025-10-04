ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Помер відомий диригент, уродженець Івано-Франківщини, Володимир Шнайдер

Автор: Оксана Марушкевич
1 жовтня, у Міжнародний день музики, пішов із життя відомий український музикант і диригент, уродженець селища Отинія Івано-Франківської області — Володимир Шнайдер, головний диригент Чернівецького академічного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської.

Пише Правда.іф з посиланням на Отинійську селищну ТГ.

“Все своє життя він присвятив музиці та сцені. Володимир Шнайдер був високопрофесійним диригентом, творчість якого об’єднувала людей, надихала колег і дарувала глядачам незабутні емоції.

Його відхід став непоправною втратою для мистецької та культурної спільноти Буковини й рідної Отинії”, – йдеться у дописі.

Церемонія прощання з митцем відбудеться у неділю, 5 жовтня, в селищі Отинія за адресою:

вул. Грушевського, 54. Початок — о 13 годині.

Світла пам’ять Володимиру Шнайдеру.

