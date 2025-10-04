На Прикарпатті відремонтували притулок для евакуйованих тварин

На Івано-Франківщині відремонтували притулок «Дім Сірка», який слугує прихистком для тварин, евакуйованих із прикордонних регіонів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на УКРІНФОРМ.

Про це представникам медіа повідомила співзасновниця благодійної організації MoveUkraine Патриція Шморгун-Гаврилишин, за підтримки якої здійснили ремонт притулку, передає кореспондентка Укрінформу.

«Учора ми провели відкриття, допомогли відремонтувати «Дім Сірка» і придбати вольєри. Це шелтер для евакуйованих тварин, теж життя, яке потрібно зберегти», – зазначила вона.

Шморгун-Гаврилишин повідомила, що у «Домі Сірка» нині перебуває близько 300 тварин.

Вона також розповіла, що в Івано-Франківській області БО MoveUkraine реалізувала 17 проєктів, переважно спрямованих на облаштування житла для переселенців і створення реабілітаційних центрів для військових.