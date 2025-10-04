Сили оборони уразили найсучасніший ворожий ракетний корабель “Град”

ССО уразили ракетний корабель “Град” проєкту 21631 «Буян-М» в Онезькому озері (Республіки Карелія, рф)

Пише Правда.іф з посиланням на Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

“О 04:31 ранку 4 жовтня 2025 року в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій в Онезькому озері (Республіка Карелія) уражено малий ракетний корабель «Град» (бортовий номер 575) проєкту 21631 «Буян-М»”, – йдеться у дописі.

Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море.

Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються.

Уражений «Град» – один із найновіших і найсучасніших кораблів рф, введений до складу Балтійського флоту росії 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК».