На Прикарпатті оголосили попередження про туман

Мешканців Івано-Франківської області попереджають про небезпечні погодні умови.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської ОВА.

“До кінця дня 4 жовтня, а також вночі та вранці 5 жовтня по області та в Івано-Франківську очікується туман із видимістю 100–500 метрів”, – йдеться у повідомленні.

Фахівці встановили І рівень небезпечності (жовтий).

Водіям радять бути максимально уважними на автошляхах, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Пішоходам рекомендують користуватися світловідбивними елементами, щоб залишатися помітними в умовах обмеженої видимості.