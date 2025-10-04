Відійшов у вічність ветеран з Городенківщини Маруцан Іван

Помер ветеран російсько-української війни, житель села Вербівці Коломийського району Івано-Франківської області Маруцан Іван, 14 травня 1969 року народження.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Городенківська міська рада територіальної громади

“Городенківська міська рада з глибоким сумом повідомляє, що 3 жовтня 2025 року відійшов у вічність ветеран російсько-української війни, житель села Вербівці Маруцан Іван Флоридович, 14 травня 1969 року народження”, – йдеться у дописі.

Що відомо про захисника

Воїн проходив військову службу в Запорізькій області, поблизу населеного пункту Гуляй Поле. У жовтні 2023 року був звільнений зі служби за станом здоров’я.

Чин похорону відбудеться 5 жовтня 2025 року о 14 годині у селі Вербівці.