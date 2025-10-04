Синє волосся і бражка на уроках. Інтерв’ю з учителем хімії Юрієм Пахомовим, який увійшов у десятку кращих педагогів

Юрій Пахомов — учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. У 2025 році він потрапив до десятки найкращих педагогів за версією Global Teacher Prize Ukraine. Чоловік вчителює з 2011 року.

Щоб заохотити дітей вчити хімію, Юрій Пахомов пояснює її необхідність у повсякденному житті. Аби довести, чому спирт шкодить організму людини, варить його разом з учнями на уроці, а щоб підтримати своїх вихованців, закладається з ними та малює волосся у синій колір.

На уроках від вчителя часто можна почути: “Вірю в тебе”, а на прощання: “Всіх люблю”. Учні, яким раніше фізкультура подобалася найбільше, після кількох занять із Юрієм Пахомовим називають своїм улюбленим уроком хімію.

Про те, як учитель долав понад 30 кілометрів до першої роботи, чому пофарбував волосся у синій колір, навіщо замість указки використовує меч, а також про своє ставлення до “Нової української школи”, учнів та премії Global Teacher Prize, пише Суспільне.

Юрій Пахомов — учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. Суспільне Івано-Франківськ

“Люди з базару везли поросяток, а я віз зошити до дітей”.

35-річний Юрій Пахомов працює вчителем 15 років. Свою карʼєру він починав у селі Виноград Коломийського району. Педагог приїздив туди спершу два, а згодом і чотири рази на тиждень.

Учні Юрія Пахомова, село Виноград Коломийського району. Юрій Пахомов

“Я зі свинками їздив на роботу. Це був базарний день, вівторок, і щоб потрапити на перший урок, я їхав з Івано-Франківська до Отинії, пересідав в місцеву маршрутку, де люди з базару везли поросяток, а я віз зошити до дітей. Тому я довго ходив і думав: чи то в мене в носі досі так пахне, чи то вже від мене. Ну, життєвий досвід. Знаєте, нас не спинити, коли ми хочемо когось щось навчити. В цьому суть педагогіки”, — ділиться вчитель.

Він пригадує, що тоді робота здавалася хобі, тож був час і на інші заняття. Так, один місяць Юрій Пахомов одночасно працював барменом у нічному клубі й учителем.

“Коли закінчив університет, мені запропонували вакансію, і з вересня пішов уже працювати вчителем. І до 28 чи 29 вересня я ще в нічному клубі працював. Тобто зміна закінчувалася о четвертій, а на дев’яту — до школи. Це було цікаво. Я ж казав: учителі трохи божевільні. Ми просто такі трудоголіки”, — каже Юрій Пахомов.

Юрій Пахомов з колегами. Юрій Пахомов

“Я — з родини педагогів”. Юрій Пахомов — пʼятдесятий учитель в родині

Юрій Пахомов — із вчительської родини. Цей підрахунок починається з орієнтовно 1903 року. З його слів, він — п’ятдесятий педагог з-поміж своїх родичів і предків, а його дружина — п’ятдесят перша. Окрім нього, хімію у родині викладала бабуся. Тож перші досліди Юрій Пахомов проводив із реактивами саме на її балконі.

“Це було прекрасно, весело. Був виноград, була кислота. Листочок — у кислоту, воно так все міняється. В мене бабця була такою, що от вона закохувала в предмет і взагалі в професію. Насправді я не планував довгий проміжок часу працювати вчителем, і навіть, коли вже був ним, це в мене було більше як хобі. Десь років вісім тому, напевно, перейшов вже в таку повну професію. Але знову ж таки це все завдяки бабусі, її підходам”, — розповідає чоловік.

Хомʼяк Персик, равлик Гадоліній, “Рік і Морті”, меч-указка. Який вигляд має кабінет хімії, в якому працює Юрій Пахомов

На вході у кабінет хімії висять плакати із персонажами мультфільму “Рік і Морті”, які пояснюють шкідливий вплив куріння та енергетиків на організм людини.

Плакати із персонажами мультфільму “Рік і Морті”. Суспільне Івано-Франківськ

В іншому кінці класу живуть хомʼяк Персик та равлик Гадоліній. Обидвох Юрій Пахомов приніс із дому, щоб його вихованці могли відірватися від телефонів. Біля тваринок — настільні ігри та багато пластмасових корків, які потім передають волонтерам.

Равлик Гадоліній. Суспільне Івано-Франківськ

На вчительському столі — листівки із побажаннями, які діти залишили для педагога. На дошці прикріплені кілька портретів Юрія Пахомова — теж подарунки від учнів.

Біля столу — гільза, яку чоловік придбав на аукціоні, а поруч — великий меч, який він використовує, як указку.

Меч, який Юрій Пахомов використовує як указку. Суспільне Івано-Франківськ

“Я їм пропоную знайти лайфхаки, як пити й не п’яніти”. Корисні поради на уроках хімії та “Нова українська школа”

Під час уроків Юрій Пахомов пояснює дітям, як хімія може знадобитися їм у реальному житті: чому не можна викидати батарейки, як розрахувати правильну пропорцію для маринаду чи чому тісто росте тільки у теплі.

Юрій Пахомов допомагає учневі на уроці хімії у ліцеї № 24, Івано-Франківськ. Суспільне Івано-Франківськ

“У дев’ятому класі в нас є класична тема, коли ми вивчаємо спирти та їхню шкідливість. Я дітям пропоную знайти лайфхаки, як пити й не п’яніти. І починаю пояснювати, як впливає кожен з них. Вони мають розуміти не просто, що це — зло, а чому. Завдання хіміка: пояснити, як воно працює. І паралельно я їм пояснюю, як його добувають в промислових межах. Ми ставимо бражку, настоюємо, є апарат, в дистиляції ми отримуємо там 5 мілілітрів того спирту, і вони розуміють, як цей процес виходить”, — говорить вчитель Юрій Пахомов.

З його слів, коли стартувала реформа “Нова українська школа”, він був одним із небагатьох, хто не опирався змінам, а навпаки підтримував їх.

“Якщо ви запитаєте в таких поважних старших людей, я не про вчителів, а загалом, всі будуть казати: “Ми такі раніше не були, діти зараз інакші”. А було б дуже дивно, якби вони не були інакші, тому що світ навколо змінюється, змінюються діти, мають змінюватися педагоги, має змінюватися освіта. Ну і тому рух — це добре”, — пояснює Юрій Пахомов.

Юрій Пахомов — співавтор підручника з хімії для сьомого та восьмого класів. Юрій Пахомов

Він — співавтор підручника з хімії для сьомого та восьмого класів.

“Ми придумали персонажа Селену. Це пра-пра-пра-правнучка того кота, який допоміг науковцю Куртуа відкрити хімічний елемент Йод. Вона намагається щось досліджувати й вічно якісь там “трабли” з нею відбуваються, такий “траблмейкер”. І оці всі історії ми пояснюємо, що тут присутня хімія, щоб діти розуміли: все, що відбувається навколо, пов’язане якось із хімією”, — розповідає педагог.

“Ти ж учитель! Як синє волосся? Та що ти, так не можна”.

Зараз Юрій Пахомов ходить із синім волоссям. Він каже: змінив колір, щоб підтримати свою ученицю. Вчитель пообіцяв пофарбувати своє волосся, якщо та вступить в університет.

“Готувалися до вступу з колишньою ученицею, і вона каже: “Я нічого не знаю, нічого не вмію, я тупа, і в мене нічого не складеться”. Відповідаю: все у вас вийде, ви все зможете, я у вас вірю. Вона говорить: “Ну якщо ви в мене вірите, то давайте волосся в синій колір”. Кажу: так, без проблем”, — переповідає педагог.

Юрій Пахомов — учитель хімії в Івано-Франківському ліцеї № 24. Суспільне Івано-Франківськ

Після цього випадку Юрій Пахомов повернув свій природний відтінок волосся, але згодом знову його пофарбував у синій колір.

“Я стикнувся з осудом: “Ти ж учитель! Як синє волосся? Та що ти, так не можна”. Я собі одразу згадав цю історію, коли вчителі мали в костюмі “трійка” купатися, відпочивати, бо “ти ж вчитель чи вчителька”. В мене, до речі, десь є навіть в соціальних мережах фотографія така прикольна: я у футболці, в басейні з надувним фламінго. Ну то ж не можна голеньким купатися, правда? Ми й душ приймаємо в костюмі, то ж ми вчителі. Тому це мій такий тихий маніфест чи протест, що я ходжу із синім волоссям. Знову ж таки, десь воно змивається, десь я забуваю про те, але час від часу воно повертається”, — говорить вчитель хімії.

Юрій Пахомов у басейні з надувним фламінго. Юрій Пахомов

Юрій Пахомов — у десятці фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025

Юрій Пахомов увійшов до десятки найкращих учителів за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025. На цю премію він подавався пʼять разів, а цьогоріч його вже номінували.

“Перші три рази були про те, що я дітям обіцяв не сидіти рівно і весь час кудись подаватися. Останні два роки я вже зрозумів, що готовий ділитися зі світом своїми підходами. Насправді на цю мить я вже досягнув того, що хотів. Є методика, яка в мене працює і яка допомагає ставати освіті трішки кращою”, — говорить вчитель.

Юрій Пахомов. Суспільне Івано-Франківськ

Ця премія — хороша нагода познайомитися з педагогами з інших міст, обмінятися досвідом та ідеями, каже Юрій Пахомов.

“Був здивований, коли потрапив у п’ятдесятку, і чесно не розраховував на десятку. Тобто, я думав, що це щось не про мене — про когось іншого. Але насправді дуже прикольно. Всі говорять: “Тобі перемоги”. Ще раз кажу: насправді не хочу. Я вже все, що хотів, отримав. Я познайомився з великими крутими людьми. Ми обмінялися контактами, вже згенерували якісь нові проєкти й ідеї”, — говорить педагог.

За умовами конкурсу, переможець отримає один мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії. Юрій Пахомов ділиться своєю:

“Я хочу зібрати педагогів-природничників і відвезти їх десь у гори на ретрит. І моя основна мета, щоб з нами попрацювали психологи. Адже ми працюємо з дітьми, понижуємо їм рівень стресу, але нас цього не вчили. Нас не вчили викладати під час війни, нас не вчили взаємодіяти з дітьми, які у війні. Тобто це насправді складно, і ми це все робимо інтуїтивно”.

Юрій Пахомов проводить експерименти на уроці хімії у ліцеї № 24, Івано-Франківськ. Суспільне Івано-Франківськ

“25 нових історій, які я можу розказати світу”

Юрій Пахомов — класний керівник сьомого класу. У нього — 25 учнів.

“Це насправді прикольно. Не завжди прикольно, але прикольно. Коли я був геть молодим вчителем, там інколи воювали за класне керівництво. Я того не розумію, за що тут воювати насправді. Там надбавка є до зарплати невелика, ну, можливо, за це. Це важко. Але водночас, от у мене вже сьогодні нова дівчинка, тобто в мене вже 25 нових історій, які я можу розказати світу, люди, на яких я можу вплинути трошки більше, ніж просто на тих, що заходять до мене на урок”, — розповідає Юрій Пахомов.

Учні Юрія Пахомова. Юрій Пахомов

Виховну годину він називає “Час разом”. Педагог пояснює: іноді разом із дітьми можуть розмовляти годину, іноді — 15 хвилин, іноді зібратися разом, а іноді — лише хлопці або лише дівчата.

“Ми або чай п’ємо, або розмовляємо про своє. Ну всяке буває. Інколи я кричу на них часто. Інколи обіймаємося теж часто. Це от чаювання, всякі розмови цікаві, інколи секрети від батьків. Куди без того? Це як ще моїх трошки дітей”, — каже вчитель.

Учні Юрія Пахомова. Юрій Пахомов

“Парту не облизуємо, сусіда — тільки за його згодою”

На уроці хімії семикласники, вихованці Юрія Пахомова, сидять у білих халатах. Вони чекають початку уроку — вивчатимуть, як поводитися з лабораторним посудом, штативом та нагрівальними приладами. Перед тим, як почати роботу з реактивами, слухають вчителя. Він показує їм, як провести цей дослід, а потім нагадує про безпеку.

“Я вам нагадую, що ми роботу виконуємо з дотриманням правил техніки безпеки. Жодні речовини на смак не пробуємо, парту не облизуємо, сусіда — тільки за його згодою”, — звертається він до дітей.

Урок хімії у семикласників. Суспільне Івано-Франківськ

Учні починають роботу. Вчитель допомагає кожному, хто про це попросить. А перед тим звертається до всіх:“Бажаю успіху, ви — неймовірні, вірю в кожну і кожного”.

Урок хімії у ліцеї № 24, Івано-Франківськ. Суспільне Івано-Франківськ

На першій парті сидить Максим Литвинюк. Він каже, що раніше його улюбленим предметом була фізкультура, а зараз — хімія.

“Я не люблю природничі науки, але з Юрієм це справді перетворюється на свято, на чудову гру. Гарний підхід, емоції завжди позитивні. Предмет важкий, але можна знайти підхід до нього, як Юрій Дмитрович, і він стає дуже легким, легшим за фізкультуру”, — каже Максим Литвинюк.

Урок хімії у ліцеї № 24, Івано-Франківськ. Суспільне Івано-Франківськ

Його однокласниця Регіна Мартіросян додає: “Мені дуже подобається мій вчитель, тому що він дуже креативний, класний, веселий, неймовірний і неповторний. Хімія дається добре, а як можна з таким вчителем по-інакшому?”

Юрій Пахомов каже, що з учнями не вміє бути суворим, він — вчитель-друг.

“Я не вмію бути іншим, і це був би фальш, це було б не про чесність. І діти тоді б це не сприймали. Хоча з педагогом-другом теж важко, тому що вони розуміють, що ти робиш для них тоді, коли вони стають старші. Особливо це помітно на тих дітях, які тобі найбільше “крові попили”. Вони потім біжать, обіймаються”, — говорить Юрій Пахомов.

Юрій Пахомов на уроці хімії, Івано-Франківськ. Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, найприємніше чути від учнів: “Дякую за урок”. Ідеальне заняття, на його думку, це те, під час якого діти отримують відповідь бодай на одне питання, яке їх цікавило. І воно може бути й не повʼязане із хімією.