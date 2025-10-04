Прикарпатці намагались виїхати з країни – їх затримали поблизу румунського кордону

На кордоні з Румунією прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Чоловіки з Івано-Франківської, Чернівецької та Дніпропетровської областей планували перетнути кордон за 7,5 тисяч євро з кожного.

Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

“Організатором виявився місцевий житель, який через месенджери пропонував охочим «послугу» нелегального переходу в обхід офіційних пунктів пропуску. Він зібрав групу клієнтів у власному авто та повіз їх у прикордонну зону. Однак на виїзді з одного з населених пунктів автомобіль зупинили правоохоронці. Водій намагався втекти, та прикордонники заблокували транспорт і затримали всіх пасажирів”, – йдеться у дописі.

З’ясувалося, що четверо чоловіків з Івано-Франківської, Чернівецької та Дніпропетровської областей планували перетнути кордон за 7,5 тисяч євро з кожного. На них склали адміністративні протоколи.

Організатора ж затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України («незаконне переправлення осіб через державний кордон») та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують встановлювати можливих спільників затриманого.