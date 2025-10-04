Освітянка з Івано-Франківська отримала звання “Заслуженого вчителя України”

До Дня працівника освіти Президент України Володимир Зеленський нагородив освітянку з Івано-Франківська.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко.

Звання “Заслужений вчитель України” отримала Аліса Павлюк – учителька Початкової школи №26.

Вчителька вже багато років працює з дітьми, підтримує і надихає своїх учнів.