Освітянка з Івано-Франківська отримала звання “Заслуженого вчителя України”

Автор: Оксана Марушкевич
Жінка у вишиванці на природі, усміхнена
До Дня працівника освіти Президент України Володимир Зеленський нагородив освітянку з Івано-Франківська.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко.

Звання “Заслужений вчитель України” отримала Аліса Павлюк – учителька Початкової школи №26.

Вчителька вже багато років працює з дітьми, підтримує і надихає своїх учнів.

“Її професійність, енергія та відданість справі давно стали прикладом для колег. Вітаю з почесним званням та бажаю нових звершень”, – зазначила Дротянко.

