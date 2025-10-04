Освітянка з Івано-Франківська отримала звання “Заслуженого вчителя України”

До Дня працівника освіти Президент України Володимир Зеленський нагородив освітянку з Івано-Франківська.
Про це пише Правда.іф з посиланням на Вікторію Дротянко.
Звання “Заслужений вчитель України” отримала Аліса Павлюк – учителька Початкової школи №26.
Вчителька вже багато років працює з дітьми, підтримує і надихає своїх учнів.
“Її професійність, енергія та відданість справі давно стали прикладом для колег. Вітаю з почесним званням та бажаю нових звершень”, – зазначила Дротянко.