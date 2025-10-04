ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Якою буде погода 4 жовтня у Івано-Франківську та області

Автор: Оксана Марушкевич
Пішохід з парасолькою на дощовій вулиці міста.
За інформацією синоптиків, завтра на Прикарпатті очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде помірний дощ, у горах можливий мокрий сніг.

Вітер — південно-східний, 5–10 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря:

  • По місту: вночі 3-5°, вдень 10-12°.
  • По області: вночі 2-7°, вдень 8-13°.
  • У високогір’ї Карпат: від –2° до +3° вночі, вдень 1-6°тепла.

Медико-метеорологічні умови — 2 типу (помірно несприятливі).
Видимість на автошляхах — 4–6 км.

Будьте уважні на дорогах та подбайте про теплий одяг.

