450 БПЛА та 950 осіб особового складу – втрати ворога станом на 4 жовтня

Автор: Оксана Марушкевич
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

-особового складу / personnel – близько / about 1114380 (+950) осіб / persons

-танків / tanks – 11226 (+1) од

-бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23298 (+1) од

-артилерійських систем / artillery systems – 33428 (+15) од

-РСЗВ / MLRS – 1515 (+1) од

-засоби ППО / anti-aircraft systems – 1222 (+0) од

-літаків / aircraft – 427 (+0) од

-гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)

-БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 66543 (+450)

-крилаті ракети / cruise missiles – 3803 (+10)

-кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

-підводні човни / submarines – 1 (+0)

-автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63398 (+73)

-спеціальна техніка / special equipment – 3971 (+1)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Орієнтовні втрати противника з 24.02.22 до 04.10.2025

