Сьогодні Коломийська громада проведе в останню дорогу сержанта Маріна Любомира

Автор: Оксана Марушкевич
3 жовтня Коломийська громада віддала шану загиблому на війні захиснику Любомиру Маріну. Боєць служив сержантом із матеріального забезпечення 1-ї самохідної артилерійської батареї 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Богдана Станіславського.

У Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ відбувся парастас.

Чин похорону розпочнеться о 10 годині сьогодні, 4 жовтня.

Поховають Любомира на Алеї Слави.

