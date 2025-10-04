Сьогодні Коломийська громада проведе в останню дорогу сержанта Маріна Любомира

3 жовтня Коломийська громада віддала шану загиблому на війні захиснику Любомиру Маріну. Боєць служив сержантом із матеріального забезпечення 1-ї самохідної артилерійської батареї 36-ї окремої бригади морської піхоти.
Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Богдана Станіславського.
У Катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ відбувся парастас.
Чин похорону розпочнеться о 10 годині сьогодні, 4 жовтня.
Поховають Любомира на Алеї Слави.