Кабмін погодив призначення Володимира Бабаніна заступником голови Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Бабаніна на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Про це повідомив командир 91 окремого протитанкового батальйону Назарій Кішак, передає Правда.іф.
“Знаю Володимира Бабаніна як справжнього командира, який у найважчі часи на Бахмутському напрямку змінював мій підрозділ на найскладнішій ділянці фронту. Це людина, що приймає відповідальні рішення, вміє тримати удар і працювати на результат”, – зазначив Кішак.
До призначення Бабанін обіймав посаду начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За словами Кішака, військовий досвід і управлінські навички нового заступника голови ОДА стануть важливим підґрунтям для розвитку та зміцнення Івано-Франківщини.
“Бажаю успіхів у новій посаді та нових звершень на благо держави”, – додав військовослужбовець.