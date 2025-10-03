Кабмін погодив призначення Володимира Бабаніна заступником голови Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Бабаніна на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив командир 91 окремого протитанкового батальйону Назарій Кішак, передає Правда.іф.

“Знаю Володимира Бабаніна як справжнього командира, який у найважчі часи на Бахмутському напрямку змінював мій підрозділ на найскладнішій ділянці фронту. Це людина, що приймає відповідальні рішення, вміє тримати удар і працювати на результат”, – зазначив Кішак.