Кабмін погодив призначення Володимира Бабаніна заступником голови Івано-Франківської ОДА

Автор: Оксана Марушкевич
Кабінет Міністрів України затвердив кандидатуру Володимира Бабаніна на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив командир 91 окремого протитанкового батальйону Назарій Кішак, передає Правда.іф.

“Знаю Володимира Бабаніна як справжнього командира, який у найважчі часи на Бахмутському напрямку змінював мій підрозділ на найскладнішій ділянці фронту. Це людина, що приймає відповідальні рішення, вміє тримати удар і працювати на результат”, – зазначив Кішак.

До призначення Бабанін обіймав посаду начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами Кішака, військовий досвід і управлінські навички нового заступника голови ОДА стануть важливим підґрунтям для розвитку та зміцнення Івано-Франківщини.

“Бажаю успіхів у новій посаді та нових звершень на благо держави”, – додав військовослужбовець.

