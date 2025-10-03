Як на Калущині заробляють на яблуках?

На цей час у селах Калущини заготівельники активно скуповують яблука. Селяни збирають дари осені у своїх садах і на велосипеді, а хто на гужовому транспорті чи авто, зводять їх до точки збору.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор.

Цьогорічна осінь багата на врожай плодових дерев, як рясно вгинаються під вагою яблук. Одні господині сушать яблука на зиму, варять з них варення чи компоти, інші ж вичавлюють соки. Але є ще одна важлива традиція — зібрані врожаї люди здають скупникам, перетворюючи яблука на додатковий заробіток.

ЯБЛУКА, ЯК ДЖЕРЕЛО ДОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ ДЛЯ СІМ’Ї

Селяни розповідають, що ранні сорти яблук вже обсипаються, а зимові ще чекають свого часу. Господині запасаються варенням, компотами й сухофруктами, а підприємливі селяни — здають яблука оптовикам. Для багатьох сільських родин ця осіння справа, то щорічний спосіб підзаробити кілька тисяч гривень, які можна витратити на дрова, шкільне приладдя чи навіть зимове взуття та одяг для дітей.

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА СКУПУ

Щоосені знайома картина повторюється знову: по вулицях сіл їздять буси з гучномовцями. У динаміках лунає: “Приймаємо яблука!”. Місцеві мешканці вже добре знають, що це означає. На стовпах і зупинках з’являються оголошення про скуп яблук — і господарі починають збирати плоди у мішки.

Один із таких заготівельників, пан Віталій, розповідає, що їздить селами Калущини та Долинщини вже понад п’ять років. Каже, його правила прості і якщо село має багато яблук, він платить 5 грн за кілограм. Якщо ж усього кілька мішків — ціна зменшується до 4,50 грн.

“На початку вересня ще була ціна 5,50 грн, але тепер уже такої не буде. Хіба що впаде ще нижче. Не завжди здача яблук проходить чесно. Буває, що господарі на дно мішка кладуть гнилі чи побиті яблука, а зверху прикривають гарними. Такі хитрощі намагаюся виявити одразу, бо потім маю збитки, а не прибуток. Приймаю яблука тільки в мішках, так зручніше мені перевозити їх з села до села. Навіть сам видаю людям мішки в заміну”, — каже чоловік.

СІЛЬСЬКІ ІСТОРІЇ: ЯК ЯБЛУКА ДОПОМАГАЮТЬ ВИЖИВАТИ

Для Христини Васусь із села Рахиня Долинської громади яблука, то це щорічний спосіб підтримати сімейний бюджет. Цього року вона здала скупникам майже 400 кілограмів.

“У нас сад уже старий, але цього року врожай був щедрий. Ми зробили сік, трохи насушили яблук на узвар, а решту здали. Гріх, щоб вони пропадали під деревами. Та й додаткові гроші завжди потрібні. Я колись працювала на сезонних зборах яблук у Польщі — там фермери здають цілі плантації. У нас масштаби інші, але й тут можна щось заробити. Для одних 400 кілограмів — це чимала сума, для інших — дрібниця. Але в умовах сільського життя навіть кілька сотень гривень можуть стати відчутною допомогою”, — зазначила жінка.

ДВІ ЦІНИ НА ЯБЛУКА: ОПТ І РОЗДРІБ

Паралельно із скупниками працює й інший ринок — інтернет. На сайтах оголошень та у соцмережах люди пропонують відбірні, зібрані вручну яблука по 30 грн за кілограм.

Це у шість разів дорожче, ніж платять заготівельники. Проте продавати через інтернет складніше: потрібно фотографувати, писати оголошення, чекати покупця і передавати товар або доставляти самому. Тому, на жаль, для селян масовий оптовий продаж залишається більш зручним способом заробітку, але і прибуток у них менший.