ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Поліція розшукала підлітка з Калуського району, який заблукав у лісі

Автор: Оксана Марушкевич
Поліція України поруч з громадянином
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Калуські поліцейські спільно з рятувальниками розшукали неповнолітнього. 17-річний хлопець пішов у ліс по гриби і заблукав.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

“Завдяки спільним зусиллям поліцейських, інспектора-кінолога зі службовою собакою та рятувальників вдалось оперативно розшукати безвісти зниклого 17-річного хлопця. З ним все гаразд”, – йдеться у дописі.

Сьогодні до Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця Новицької громади, який повідомив, що його син пішов в ліс по гриби та заблукав, має при собі мобільний телефон, однак зв’язок відсутній.

Поліцейські, рятувальники, кінолог зі службовою собакою, лісничі та місцева громада вирушили на пошуки неповнолітнього. Через кілька годин хлопця розшукали та передали батькам.

СХОЖІ НОВИНИ