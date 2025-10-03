Поліція розшукала підлітка з Калуського району, який заблукав у лісі

Калуські поліцейські спільно з рятувальниками розшукали неповнолітнього. 17-річний хлопець пішов у ліс по гриби і заблукав.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

“Завдяки спільним зусиллям поліцейських, інспектора-кінолога зі службовою собакою та рятувальників вдалось оперативно розшукати безвісти зниклого 17-річного хлопця. З ним все гаразд”, – йдеться у дописі.

Сьогодні до Калуського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця Новицької громади, який повідомив, що його син пішов в ліс по гриби та заблукав, має при собі мобільний телефон, однак зв’язок відсутній.

Поліцейські, рятувальники, кінолог зі службовою собакою, лісничі та місцева громада вирушили на пошуки неповнолітнього. Через кілька годин хлопця розшукали та передали батькам.