З початку року до поліції області надійшло 3016 повідомлень про факти домашнього насильства

Правоохоронці склали понад 1285 адміністративних протоколів, винесли 1853 термінових заборонних приписів та відкрили 60 кримінальних проваджень.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

У межах Івано-Франківської громади діє мобільна група реагування. Лише цього року вона здійснила 913 виїздів на виклики та винесла 268 заборонних приписів стосовно кривдників.

Поліцейські наголошують: домашнє насильство — це не «побутова сварка», а злочин. Вчасне звернення може врятувати життя. Для протидії проблемі правоохоронці проводять профілактичні заходи, працюють із родинами, де вже фіксувалися факти насильства, та співпрацюють із соціальними службами.