«Українська команда» Прикарпаття допомагає школам та військовим

«Українська команда» м. Бурштин передала для Бурштинського ліцею №3 чотирнадцять LED-світильників, які забезпечать якісне освітлення класів. Волонтери команди зустрілися з директоркою закладу Русланою Лащ та домовилися про подальшу співпрацю задля покращення умов навчання дітей.

Окрім підтримки освітніх просторів, «Українська команда» Прикарпаття продовжує допомагати Збройним силам України. Нещодавно волонтери передали військовим маскувальну сітку, інформує Правда іф.

Таким чином, «Українська команда» Прикарпаття об’єднує зусилля для розвитку освіти та зміцнення обороноздатності країни.