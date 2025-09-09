Якою буде погода на Прикарпатті 9 вересня

Синоптики прогнозують на Івано-Франківщині та в обласному центрі 9 вересня хмарну погоду з проясненням, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 10-12°, вдень 19-21°.

По області: вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У високогір’ї Карпат: вночі 7-12°, вдень 12-17°.

Медико-метеорологічні умови 2 – типу.

Видимість на автошляхах 4-6 км, в тумані 600-900м.

Погода по Івано-Франківській області на поточний тиждень (9-12 вересня )

До кінця робочого тижня характер погоди змінюється на дощовий. Очікуються помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами.

10 вересня прогнозується сонячна, без опадів погода, надалі знов дощитиме.

Вітер південно-східний , 5-10 м/с.

Температура повітря: вночі 7-12 ⁰, вдень 17-22 ⁰, надалі вдень підвищиться і становитиме 20-25 ⁰.

На високогір’ї температура повітря вночі 7-12 ⁰ , вдень 12-17 ⁰, надалі 15-20 ⁰