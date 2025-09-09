Якою буде погода на Прикарпатті 9 вересня

Синоптики прогнозують на Івано-Франківщині та в обласному центрі 9 вересня хмарну погоду з проясненням, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
Температура повітря
По місту: вночі 10-12°, вдень 19-21°.
По області: вночі 7-12°, вдень 17-22°.
У високогір’ї Карпат: вночі 7-12°, вдень 12-17°.
Медико-метеорологічні умови 2 – типу.
Видимість на автошляхах 4-6 км, в тумані 600-900м.
Погода по Івано-Франківській області на поточний тиждень (9-12 вересня )
До кінця робочого тижня характер погоди змінюється на дощовий. Очікуються помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами.
10 вересня прогнозується сонячна, без опадів погода, надалі знов дощитиме.
Вітер південно-східний , 5-10 м/с.
Температура повітря: вночі 7-12 ⁰, вдень 17-22 ⁰, надалі вдень підвищиться і становитиме 20-25 ⁰.
На високогір’ї температура повітря вночі 7-12 ⁰ , вдень 12-17 ⁰, надалі 15-20 ⁰