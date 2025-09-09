ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
З “Каскаду” до дамби Бистриці Надвірнянської зремонтують дорогу – відбувся тендер

Автор: Ігор Василик
09/09/2025 09:02
В Івано-Франківську завершилися торги на ремонт дороги від перехрестя вулиць Стуса до обслуговуючого кооперативу “СТ Бистриця Надвірнянська” – це один з проєктів цьогорічного “Бюджету Участі”.

Про це пише “Галка” з посиланням на Prozorro.

Участь у тендері взяли два підприємства – ТОВ “ПБС” та ТОВ “Івано-Франківськавтодор”. Перемогу здобуло ТОВ “ПБС”, запропонувавши виконати роботи за 2 498 258,00 гривень . Це на 475 872 гривень менше від початкової вартості. “Івано-Франківськавтодор” – оцінив роботи у 2 520 000,00 гривень.

Тендер оголосив Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради.

Ремонт охопить ділянку дороги протяжністю 386 метрів до дамби Бистриці Надвірнянської. Його мають завершити до кінця цього року.

“Івано-Франківськавтодор” подав скаргу на свого конкурента – спершу до замовника, а згодом – до Антимонопольного комітету. Там помітили, що пропозицію ТОВ «ПБС» варто визнати незаконною та необґрунтованою, бо вони надали дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не від себе, а ТОВ «ЗАХІДДОРІНВЕСТ». Однак рішення залишилося на користь “ПБС”, адже “ПБС” надало документи, що орендує потужності «ЗАХІДДОРІНВЕСТ».

