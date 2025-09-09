ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Календар на вересень 2025 року, Україна.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
09/09/2025 08:50
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

9 вересня – 85 років від дня народження Михайла Паньківа (1940-2021), етнографа, музеєзнавця, краєзнавця, кандидата історичних наук, професора кафедри етнології та археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, уродженця с. Вербівці Городенківського району (нині Городенківської міської територіальної громади Коломийського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

СХОЖІ НОВИНИ