Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
9 вересня – 85 років від дня народження Михайла Паньківа (1940-2021), етнографа, музеєзнавця, краєзнавця, кандидата історичних наук, професора кафедри етнології та археології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, уродженця с. Вербівці Городенківського району (нині Городенківської міської територіальної громади Коломийського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.