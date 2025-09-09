Припаркуватися в центрі Франківська стане ще важче: на ще одній вулиці з’явилися антипаркувальні півкулі ФОТО

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Припаркуватися в центрі Франківська стане ще важче: на ще одній вулиці з'явилися антипаркувальні півкулі
Автор: Ігор Василик
09/09/2025 08:39
В Івано-Франківську по вулиці В.Чорновола розпочали встановлення антипаркувальних півкуль.

Про це пише “Галка” з посиланням на заступника міського голови Михайло Смушака.

Антипаркувальних півкуль більшає

Встановлення антипаркувальних півкуль розпочали від вулиці Гординського до центру міста.

Люди йдуть тротуаром поряд з автомобілями

“Так, водіям це не сподобається. Але пішоходи нарешті отримали своє – вільний і безпечний тротуар”, – йдеться у дописі.

Як писали ЗМІ, півкулі з’являться на таких вулицях:

  • Мазепи (біля 23-го ліцею і далі до вулиці Гординського),
  • Чорновола (до Січових Стрільців),
  • Сахарова (від управління поліції до пологового будинку),
  • Коновальця (в районі перехрестя з вулицею Сахарова).

За словами посадовця, мета встановлення таких елементів – навести лад із хаотичним паркуванням і зробити рух безпечнішим, а не створити зайві перешкоди для пішоходів та водіїв.

Люди ходять тротуаром поруч з припаркованими машинами.

