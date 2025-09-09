Припаркуватися в центрі Франківська стане ще важче: на ще одній вулиці з’явилися антипаркувальні півкулі ФОТО

В Івано-Франківську по вулиці В.Чорновола розпочали встановлення антипаркувальних півкуль.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише “Галка” з посиланням на заступника міського голови Михайло Смушака.

Антипаркувальних півкуль більшає

Встановлення антипаркувальних півкуль розпочали від вулиці Гординського до центру міста.

“Так, водіям це не сподобається. Але пішоходи нарешті отримали своє – вільний і безпечний тротуар”, – йдеться у дописі.

Як писали ЗМІ, півкулі з’являться на таких вулицях:

Мазепи (біля 23-го ліцею і далі до вулиці Гординського),

Чорновола (до Січових Стрільців),

Сахарова (від управління поліції до пологового будинку),

Коновальця (в районі перехрестя з вулицею Сахарова).

За словами посадовця, мета встановлення таких елементів – навести лад із хаотичним паркуванням і зробити рух безпечнішим, а не створити зайві перешкоди для пішоходів та водіїв.