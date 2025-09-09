Припаркуватися в центрі Франківська стане ще важче: на ще одній вулиці з’явилися антипаркувальні півкулі ФОТО

В Івано-Франківську по вулиці В.Чорновола розпочали встановлення антипаркувальних півкуль.
Про це пише “Галка” з посиланням на заступника міського голови Михайло Смушака.
Антипаркувальних півкуль більшає
Встановлення антипаркувальних півкуль розпочали від вулиці Гординського до центру міста.
“Так, водіям це не сподобається. Але пішоходи нарешті отримали своє – вільний і безпечний тротуар”, – йдеться у дописі.
Як писали ЗМІ, півкулі з’являться на таких вулицях:
- Мазепи (біля 23-го ліцею і далі до вулиці Гординського),
- Чорновола (до Січових Стрільців),
- Сахарова (від управління поліції до пологового будинку),
- Коновальця (в районі перехрестя з вулицею Сахарова).
За словами посадовця, мета встановлення таких елементів – навести лад із хаотичним паркуванням і зробити рух безпечнішим, а не створити зайві перешкоди для пішоходів та водіїв.