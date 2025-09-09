Боєць з прикарпатської бригади ТРО знищив у одному ближньому бою трьох окупантів

Прикарпатець Ярослав Касперук із позивним “Каспер”, зі 102-ї ОБр ТрО розповів про бій із російською ДРГ у селі Малинівка в червні 2025-го. Під час зустрічі віч-на-віч з трьома окупантами він використав гранату та врятував пораненого побратима.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на 102-гу окрему бригаду територіальної оборони ЗСУ.

30-річний Ярослав “Каспер” Касперук з Коломийщини з перших днів повномасштабного вторгнення служить у 3-му батальйоні (колишній 77-й батальйон) 102-ї ОБр ТрО. Його мотивація проста:

“Рідна домівка, яку хочеться захистити. Щоб вони не дійшли туди, щоб у майбутньому мої діти могли вільно ходити по тій землі, на якій я виріс”.

У червні 2025 року “Каспер” у складі пішої групи брав участь у бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою в Малинівці на Запорізькому напрямку.

За його розповіддю, українські бійці переміщувалися вночі до визначеної точки, коли натрапили на трьох російських військових. Спочатку була заминка – ані ті, ані інші не розуміли, хто перед ними.

“Вони нас питали: ‘Хто такий?’ Я відповів, що свої. Вони відповіли російською: ‘Хто свої?’ Я вже зрозумів, що це не свої”, – розповідає воїн.

Саме українська мова стала вирішальним фактором ідентифікації ворога.

“Спочатку він говорив на ламаному суржику, але потім перейшов на російську. Я зрозумів, що це не наші, бо ми стараємось говорити лише українською, щоб одразу ідентифікувати один одного”, – пояснює “Каспер”.

Знищення окупантів

Окупанти вимагали від нього скласти зброю та здатися. “Каспер” зробив вигляд, ніби знімає броню, але насправді витяг гранату.

“Відгинаю вусики, вона відщолкує. Показую хлопцям, що граната відщолкнула. Пригинаюсь, кидаю гранату”, – описує він момент бою.

Граната потрапила між трьома росіянами. Один з них закричав: “Я 300, осколки!” Після цього українські бійці відкрили вогонь з автоматів та кинули ще одну гранату.

Під час бою був поранений побратим “Каспера” – отримав кульове поранення в груди. Воїн надав йому першу допомогу та залишив у безпечному місці, відводячи на себе ворожий дрон та мінометний обстріл.

“Я відводив дрон на себе, відводив міномет на себе. Пробіг близько 600 метрів, робив коло, щоб відвести їх від пораненого побратима”, – розповідає він.

Зрештою “Касперу” вдалося вийти на позиції сусіднього батальйону та передати координати місця, де залишився поранений товариш.

Військовий служить уже четвертий рік – спочатку на Донецькому напрямку, потім на Запорізькому.