Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого прикордонника Руслана Петронецького

Коломийщина прощається зі ще одним полеглим Захисником України прикордонником Русланом Петронецьким, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду

У понеділок 08 вересня, на центральній площі селища Отинія, скорботна громада зустріла тіло свого земляка Руслана Петронецького, жителя села Угорники.

Відбулася панахида та спільна молитва за упокій його душі.

Руслан Петронецький пройшов шлях, гідний справжнього чоловіка. Він навчався в Отинійській школі, здобув професію в Отинійському училищі, відслужив у лавах армії, працював у Івано-Франківську. Але коли прийшов час знову стати до оборони держави — без вагань виконав свій обов’язок, йдеться у повідомлені.

5 квітня 2025 року, він був призваний на службу, пройшов підготовку у Черкаській прикордонній частині та став кулеметником у складі 11 прикордонного краматорського загону. Його підрозділ входив до прикордонної комендатури швидкого реагування — тих воїнів, які першими зустрічають ворога на найгарячіших ділянках фронту.

15 серпня 2025 року, мужньо виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області, Руслан Петронецький зник безвісти. Це одна з найгарячіших точок фронту, де наші воїни стримують навалу ворога ціною власного життя.

Полеглого Героя чекала велика і любляча родина — дружина, троє синів, донька та двоє онуків. Для них ця втрата — непоправне горе. У скорботі разом із ними — вся громада.

Похорон полеглого Героя, відбудеться у вівторок 09 вересня о 10:00 годині, в селі Угорники Отинійської селищної територіальної громади.