За минулу добу окупанти втратили майже 1000 орків та понад 30 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.09.25.
Втрати ворога
- особового складу / personnel – близько / about 1090010 (+950) осіб / persons
- танків / tanks – 11169 (+1) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23261 (+3) од
- артилерійських систем / artillery systems – 32577 (+32) од
- РСЗВ / MLRS – 1482 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 57504 (+226)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3691 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61207 (+72)
- спеціальна техніка / special equipment – 3963 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!