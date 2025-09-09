ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили майже 1000 орків та понад 30 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили майже 1000 орків та понад 30 артсистем

Автор: Ігор Василик
09/09/2025 07:44
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 09.09.25.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Втрати ворога

  • особового складу / personnel – близько / about 1090010 (+950) осіб / persons
  • танків / tanks – 11169 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23261 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32577 (+32) од
  • РСЗВ / MLRS – 1482 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1217 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 57504 (+226)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3691 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61207 (+72)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3963 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати ворога з 24.02.22 по 09.09.2025

СХОЖІ НОВИНИ