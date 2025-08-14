“Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд до Ворохти

Державна “Укрзалізниця” відреагувала на підвищений попит та призначила додатковий поїзд сполученням Львів – Ворохта.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Графік курсування:

№414/413 Львів – Ворохта. Відправлення зі Львова: 21, 22, 24, 28 серпня о 23:29. Прибуття до Ворохти: 05:30;

№783/784 Ворохта – Львів. Відправлення з Ворохти: 22, 23, 25, 29 серпня о 06:20. Прибуття до Львова: 11:20.

Зазначається, що поїзди курсуватимуть через Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

В УЗ відмітили, що цей рейс став можливим завдяки оптимізації обороту рейсу Харківського напрямку. Таким чином вагони не простоюють, а працюють, обслуговуючи пасажирів у найзатребуваніших сполученнях.

Квитки можна придбати у касах вокзалів, на офіційному сайті та у мобільному застосунку “Укрзалізниця”.