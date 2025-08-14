У Франківську поменшає першокласників

Цьогоріч до школи піде приблизно на 600 першокласників менше, ніж минулого.

Про це це повідомив в сьогоднішньому ефірі на Західному полюсі мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Як стверджує міський голова, деякі заклади освіти є переповненими та навчаються у дві зміни, а інші – в одну. При цьому другі ще мають місця для набору. Така ситуація змушує до частих переговорів мера з Департаментом освіти та науки про регулювання кількості дітей та доопрацювання з методичними працівниками. Тому міська рада працює над тим, щоби підсилювати школи та навіть вимушено змінювати керівників.

Лідером за кількістю дітей залишається Ліцей №23. Проте зменшення класів можна спостерігати скрізь.

“Якщо, наприклад, ліцей №22 чи №24 набирали 7-8 перших класів, то сьогодні – 4-5, що є ще порівняно добрим результатом. Така, на жаль, негативна тенденція. Та і цифра говорить, що в нас дітей приблизно на 600 менше, ніж минулого року”, – розповів Руслан Марцінків.

Також, за словами мера, усі навчальні заклади мають бомбосховища, проте є інша проблема – кількість дітей, які вони можуть вмістити. Тому саме через неспроможність забезпечити захист для всіх учнів деякі школи працюють у дві зміни.