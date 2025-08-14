В Івано-Франківську до 15 років за ґратами засуджено колаборанта, який воював на боці РФ

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав військовослужбовця 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил рф винним у добровільній участі у збройних формуваннях держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру

Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею — 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на той самий строк та з конфіскацією усього майна.

Прокурори в суді довели, що мешканець тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на початку повномасштабного вторгнення рф добровільно підписав контракт на проходження військової служби у складі збройних сил держави-агресора.

У складі 810-ї окремої бригади морської піхоти військової частини 13140 він здійснював охорону Антонівського мосту та брав участь в оборонних заходах територій Херсонської області.

Також разом з окупантами він воював проти військовослужбовців Збройних Сил України на території Запорізької області.

У серпня 2023 року він отримав наказ зайняти позиції в с. Роботине Пологівського району Запорізької області, де під час бойових зіткнень українські військовослужбовці взяли його в полон.

На вирок суду він чекав під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Івано-Франківській області.