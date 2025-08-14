На Прикарпатті подешевшали ціни на продукти

Найбільше подешевшали овочі – на 16%. Цукор – 5,8%, риба та морепродукти – на 3,4%.

Повідомляє Правда.ІФ з посиланням на ПІК

У липні на Прикарпатті ціни на продукти та безалкогольні напої знизилися в середньому на 0,6%.

Овочі:

буряк — на 51,3%;

цибуля — на 42,7%;

морква — на 33,4%;

капуста — на 18,2%;

картопля — на 13,7%.

Подорожчали маргарин, молочні продукти, яйця, макарони, м’ясо, хліб, масло, фрукти та крупи — від 0,9% до 2,7%. Алкоголь та тютюн зросли на 2%: тютюнові вироби — на 2,2%, алкогольні напої — на 1,7%.

Житло та комунальні послуги зросли на 0,2%. Це відбулося переважно через зростання орендної плати на 2%.

Транспорт: подорожчав на 1,8%, головним чином через підвищення цін на пальне та мастила на 4,8%.

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області, у липні 2025 року споживчі ціни в регіоні зросли на 0,2% порівняно з червнем. Водночас по Україні загалом зафіксовано зниження на 0,2%. З початку року ціни зросли на 6,8% в області та на 6,3% — по країні.