Винищувач з червоним хрестиком на фоні неба
РФ втратила Су-30СМ на південний схід від острова Зміїний

Автор: Уляна Роднюк
14/08/2025 19:00
Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Повідомили ВМС ЗС України, пише Правда.ІФ

За словами українських військових, літак, схоже упав, однак причини цього невідомі. Зараз росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.