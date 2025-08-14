РФ втратила Су-30СМ на південний схід від острова Зміїний

Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Повідомили ВМС ЗС України, пише Правда.ІФ
За словами українських військових, літак, схоже упав, однак причини цього невідомі. Зараз росіяни проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.