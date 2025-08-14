ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Слідчі оглядають місце вирубки дерев у лісі.
На Косівщині незаконно вирубали ліс, завдавши збитків на 16 млн грн

Автор: Уляна Роднюк
14/08/2025 18:57
За фактом незаконної порубки деревини зареєстровано кримінальне провадження та здійснюється процесуальне керівництво прокурорами Косівської окружної прокуратури. Попередня кваліфікація за ч. 1 ст. 367 КК України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківської обласної прокуратури

Установлено, що на території Кобаківського та Нижньоберезівського лісництв Косівського РП «Райагроліс», які належать до природньо-заповідного фонду загальнодержавного значення, було допущено незаконну порубку дерев.

Правоохоронці задокументували факти незаконної порубки 123 дерев порід бук лісовий, дуб звичайний, вільха, ялина та ялиця.

Унаслідок цього навколишньому природному середовищу було завдано збитків на понад 16 млн грн.

Наразі проводиться судова інженерно-екологічна експертиза.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.