Історична зустріч Трампа та путіна на Алясці: що про неї відомо

На Алясці 15 серпня має відбутися саміт за участі президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Це будуть перші прямі переговори Трампа з путіним з моменту його обрання на другий президентський термін.

А востаннє голови держав зустрічалися особисто понад шість років тому – за першої каденції Трампа та, власне, до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Очікується, що темою зустрічі буде можливість припинення вогню в Україні та досягнення миру. На інфографіці «Слово і діло» – головне про майбутню зустріч Трампа і путіна на Алясці.

Місце зустрічі Трампа та путіна 15 серпня

Зустріч президентів США та росії відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, про що повідомили низка американських ЗМІ. За інформацією журналістів, місце обрали з міркувань безпеки та через ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт російського диктатора путіна, який було видано у березні 2023 року. Ордер дійсний у 125 державах світу, які ратифікували Римський статут. На території США арешт путіну не загрожує.

Час зустрічі поки не відомий. ЗМІ писали, що Трамп вилетить на Аляску у п’ятницю вранці.

За даними CNN, саміт все ще перебуває на стадії розробки й порядку денного немає в публічному доступі.

Яку відстань мають здолати президенти для зустрічі

Дональд Трамп, прямуючи з Вашингтону на Аляску, мусить подолати приблизно 5 500 км. Водночас володимир путін прямуватиме з Москви і здолає шлях приблизно у 10 000 км. Втім, якщо російський диктатор летітиме через Європу, Атлантику та Канаду, то його шлях буде коротшим приблизно на 3 000 км.

Зазначимо, за даними Fox News, серед країн, які розглядали для місця зустрічі, була Угорщина, Швейцарія, Рим та Об’єднані Арабські Емірати. Але остаточним вибором стала Аляска.

Основана тема зустрічі на Алясці

Головною темою зустрічі Трампа та путіна, як очікується, стане війна росії проти України, а саме – припинення вогню та досягнення миру. Зокрема, як неодноразово заявляв Трамп, він спробує завершити конфлікт через пошук компромісу, при цьому не виключаючи можливого обміну територіями.

Тобто, Трамп і путін можуть обговорити параметри потенційної мирної угоди, проте чи буде в ній питання можливого обміну землями – поки невідомо.

Попередні заяви щодо обміну територій президента США викликали різку реакцію українського лідера Володимира Зеленського, який заявив, що «українці не даруватимуть свої землі російським окупантам» та не відступлять від положень Конституції.

Тим часом 26 країн-членів Євросоюзу ухвалили спільну заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа та путіна на Алясці. Європейські лідери зазначили, що будь-які домовленості без участі України та відновлення її територіальної цілісності є неприйнятними. Не підписав документ лише прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

З лідерами яких країн встиг провести телефонні розмови путін

Перед самітом на Алясці у серпні російський диктатор встиг зідзвонитися з президентами: ПАР, Узбекистану, Казахстану, Китаю, Білорусі, Індії, Бразилії, Таджикистану, Киргизстану, Вірменії та КНДР.

Скільки минуло часу від останніх двосторонніх зустрічей з путіним

Російський президент путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну значно скоротив свої візити та публічні контакти. Особисто він зустрічався з Дональдом Трампом (під час першої президентської каденції Трампа) більше ніж 6 років тому – 28 червня 2019 року у Японії в рамках саміту G20.

Всього за першої каденції Трамп на посаді президента США зустрічався з путіним щонайменше п’ять разів як на двосторонніх зустрічах, так і на міжнародних самітах (2017-2019 роки).

Понад чотири роки тому путін зустрічався з президентом США Джо Байденом у Женеві. Щодо останньої зустрічі путіна з президентом України Володимиром Зеленським, вона відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі у межах першого нормандського саміту, тобто 5 років і вісім місяців тому.