Уряд визначив дату остаточного відключення 3G

В Україні остаточно відключать мобільний інтернет третього покоління (3G) 31 грудня 2030 року. Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на постанову уряду, яка є в розпорядженні редакції.

У висновку до документа зазначили, що частоти, які нині використовуються для технології 3G, планують переорієнтувати під сучасні стандарти, зокрема 5G.

Очікується, що це забезпечить швидше передавання даних, ефективніше використання спектра та нижчі витрати на одиницю трафіку.

У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що таке рішення дозволить операторам уникати технологічного відставання та сприяти переходу абонентів на сучасні стандарти зв’язку.