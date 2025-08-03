«Укрзалізниця» призначила нові поїзди до Ворохти

Укрзалізниця запускає додаткові поїзди до серця Прикарпаття — Ворохти.
У середу, 6 серпня, Укрзалізниця запускає нові потяги зі Львова до Ворохти на Івано-Франківщині: № 414/413 та № 783/784.
Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії-перевізника, передає правда ІФ
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Потяг № 414/413 Львів — Ворохта
- Дати курсування: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 серпня.
- Відправлення зі Львова — о 23:29, прибуття у Ворохту — о 5:30.
- У складі поїзда — плацкарт, купе, СВ.
- Поїзд курсуватиме через такі станції: Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірна, Делятин, Яремче, Татарів-Буковель.
Потяг № 783/784 Ворохта — Львів
- Дати курсування: 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 серпня.
- Відправлення з Ворохти — о 6:20, прибуття до Львова — о 12:15.
- У складі поїзда — вагони плацкарт, купе та СВ з місцями для сидіння (без постільної білизни).
- Поїзд курсуватиме через такі станції: Татарів-Буковель, Яремче, Делятин, Надвірна, Івано-Франківськ, Галич, Ходорів.