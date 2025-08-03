Вирощувала снодійний мак: на Коломийщині судили пенсіонерку

Коломийський районний суд визнав винною жительку Коломийського району у незаконному вирощуванні наркотичних рослин.

Про це йдеться у вироку суду, передає Правда ІФ

Як встановило слідство, на початку квітня 2025 року жінка без відповідного дозволу насіяла на своїй присадибній ділянці снодійний мак. Упродовж травня-липня вона доглядала за рослинами — рихлила ґрунт, прополювала та проріджувала мак з метою його вирощування до стадії дозрівання.

Під час огляду території у липні правоохоронці вилучили 450 рослин маку, які, згідно з висновками експертів, належать до нарковмісних і заборонених до вирощування без ліцензії.

Обвинувачена визнала провину, щиро розкаялася та сприяла розкриттю правопорушення. Суд врахував її похилий вік, позитивну характеристику та відсутність обтяжувальних обставин.

Жінці призначили покарання у вигляді штрафу — 1 700 гривень. Крім того, вона зобов’язана сплатити 1 782 грн. на покриття витрат за проведену експертизу. Вилучені рослини постановили знищити.