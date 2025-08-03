У Франківську планують продовжити Алею Слави та створити площу Героїв у середмісті

Сьогодні Алея Слави в Івано-Франківську розміщується уздовж Стометрівки та наближається до завершення вулиці Вітовського.

За словами очільника Франківської громади Руслана Марцінківа, Алею для вшанування полеглих захисників протягуватимуть надалі вулицею Лесі Українки.

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Про це він розповів в етері від телерадіокомпанії “Вежа”, пише Правда ІФ з посиланням на Фіртку.

“На жаль, війна триває. Більшість портретів воїнів уже вивісили — намагаємось за цим слідкувати. Родини постійно звертаються. З часом, на мою думку, зробимо площу Героїв на частині вулиці Грушевського, де зараз йде рух транспорту. Вирішуватимемо це з архітекторами: організуємо певний архітектурний конкурс. Відповідно збільшимо пішохідну зону в місті й гідно вшануємо пам’ять полеглих”, — вказує голова Івано-Франківська.

За словами очільника, після закінчення війни або ж під час перемир’я, обговоривши з родинами Героїв, є ідея зробити монумент з прізвищами захисників.

“Паралельно з монументом можна буде візуалізувати екранами кожен портрет. Це повинні запропонувати архітектори, але моє бачення — площа Героїв у центрі міста. Стенди з портретами, що були в Меморіальному сквері, не поновлюємо, бо там треба встановити чотири тисячі портретів з цілої області й візуально як це правильно зробити — тема для обговорення”, — зазначає мер.

Наразі, вказує Марцінків, рідні полеглих ще не готові до форматів перенесення портретів воїнів.