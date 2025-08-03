У Франківську планують продовжити Алею Слави та створити площу Героїв у середмісті

Сьогодні Алея Слави в Івано-Франківську розміщується уздовж Стометрівки та наближається до завершення вулиці Вітовського.
За словами очільника Франківської громади Руслана Марцінківа, Алею для вшанування полеглих захисників протягуватимуть надалі вулицею Лесі Українки.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це він розповів в етері від телерадіокомпанії “Вежа”, пише Правда ІФ з посиланням на Фіртку.
“На жаль, війна триває. Більшість портретів воїнів уже вивісили — намагаємось за цим слідкувати. Родини постійно звертаються.
З часом, на мою думку, зробимо площу Героїв на частині вулиці Грушевського, де зараз йде рух транспорту. Вирішуватимемо це з архітекторами: організуємо певний архітектурний конкурс.
Відповідно збільшимо пішохідну зону в місті й гідно вшануємо пам’ять полеглих”, — вказує голова Івано-Франківська.
За словами очільника, після закінчення війни або ж під час перемир’я, обговоривши з родинами Героїв, є ідея зробити монумент з прізвищами захисників.
“Паралельно з монументом можна буде візуалізувати екранами кожен портрет. Це повинні запропонувати архітектори, але моє бачення — площа Героїв у центрі міста.
Стенди з портретами, що були в Меморіальному сквері, не поновлюємо, бо там треба встановити чотири тисячі портретів з цілої області й візуально як це правильно зробити — тема для обговорення”, — зазначає мер.
Наразі, вказує Марцінків, рідні полеглих ще не готові до форматів перенесення портретів воїнів.
“Ще не всі портрети навіть встановили — багато людей досі звертаються.
Цю тему повинні обговорити спільно. Важлива думка родин. І варто вирішити як вшанувати пам’ять про зниклих безвісти. Щоб була комплексна меморіалізація.
Ніхто не думав, що повномасштабна війна триватиме так довго й алея Героїв матиме таку протяжність”, — каже мер.