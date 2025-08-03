Душив та тягнув за волосся: на Франківщині чоловік жорстоко побив чотирьох родичів

Мешканця села Старі Скоморохи, що на Прикарпатті, засудили до шести років позбавлення волі за побиття дружини, її матері, вітчима та неповнолітньої сестри.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду, який оприлюднили 29 липня 2025 року, пише Правда ІФ з посиланням на Фіртку

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Інцидент стався 18 травня 2025 року.

Як йдеться у матеріалах справи, того вечора чоловік перебував у будинку своєї тещі, де разом з нею вживав алкоголь. Згодом прийшла його дружина й покликала додому. Між ними виникла сварка, під час якої обвинувачений почав бити жінку.

Після цього чоловік зайшов до кімнати тещі, яка спала, й розбудив її, скаржачись на доньку. Коли вітчим намагався його зупинити, той вдарив його в груди. Потім чоловік накинувся на тещу — тягнув її за волосся і побив, зокрема, кулаками по тілу. Коли жінка спробувала втекти, він ударив її головою об двері, після чого наступив ногою на живіт і притиснув до підлоги.

На крики прийшла донька тещі з дитиною. Її чоловік почав душити.

Також він погрожував іншим родичам, шарпав за волосся неповнолітню сестру дружини та трощив меблі.

Після цього обвинувачений пішов до іншої мешканки села, вибив у неї двері, посварився з нею та пошкодив майно.

Унаслідок побиття матері дружини обвинуваченого провели такі операції: ушивання розриву сечового міхура, видалення лівого яєчника, санація та дренування черевної порожнини.

На судовому засіданні чоловік визнав провину та розкаявся.

Суд визнав його винним за кількома статтями Кримінального кодексу: умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне легке тілесне ушкодження, побої та мордування, а також порушення недоторканності житла. Його засудили до шести років позбавлення волі.

Титульне фото ілюстративне