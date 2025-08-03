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Є домовленість з Росією про обмін 1200 людей, - Зеленський
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Є домовленість з Росією про обмін 1200 людей, – Зеленський

Автор: Петро Якимчук
03/08/2025 18:33
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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим заявив, що з росіянами є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками.

 Умєров доповів Зеленському про комунікацію з російським представником, передає Правда ІФ з посиланням на офіційну сторінку президента

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Президент також згадав, що наразі триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки.

Пряма мова Зеленського: “На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно”.

Також Зеленський зазначив, що будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й далекобійні удари по російській логістиці.