78 ветеранів та членів їхніх сімей на Франківщині отримали гранти на власний бізнес

На прикарпатті 78 заявників отримали позитивне рішення, щодо надання державних грантів для створення чи розвитку власного бізнесу.

Серед них 41 учасник бойових дій та 37 дружин ветеранів, котрі створять 148 нових робочих місць.

Про це пише правда іф з посиланням з посиланням на Кутську селищну раду.

Більшість грантоотримувачів планують витратити кошти на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Право на грант мають громадяни України – фізичні особи або фізичні особи-підприємці зі статусом учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члени їх сімей (чоловік або дружина), а також члени сімей тих, хто загинув, пропав безвісти або помер внаслідок війни.

Консультації з питань отримання грантів можна отримати за номером гарячої лінії 066-655-40-33 або звернувшись до структурних підрозділів Івано-Франківського обласного центру зайнятості чи офісів “Зроблено в Україні” в Івано-Франківську, Коломиї та Калуші.