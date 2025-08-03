На Надвірнянщині знайдено одну з двох зниклих жінок із села Красна ФОТО.

Пошуково-рятувальна операція триває

2 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення мешканки села Красна Надвірнянського району та її доньки. За словами рідних, жінки напередодні ввечері пішли в напрямку лісу та не повернулися. Зв’язок з ними було втрачено.

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Сьогодні, неподалік селища Делятин, пошуково-рятувальні підрозділи виявили доньку — дівчину 2007 року народження. Постраждалу одразу передали медикам для надання необхідної допомоги, передає правда ІФ з посиланням на ДСНС Франківщини

Рятувальники знайшли зниклу Віталію Типусяк

Пошуки матері знайденої дівчини продовжуються

До пошукової операції залучено мобільно-оперативну групу Надвірнянського районного управління, рятувальників 4-го ДПРЗ, фахівців гірських пошуково-рятувальних підрозділів з Яремче та Ворохти.

До пошукових робіт також долучені кінологи з собаками,безпілотні літальні апарати, волонтер-кінолог, поліцейські, лісники та місцеві мешканці.