У Франківську та області очікується град і гроза

На Прикарпатті оголосили штормове попередження
Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами повідомляє про погіршення погодних умов в Івано-Франківській області, передає інформаційний ресурс
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До кінця дня 03 серпня по області та місту очікуються гроза, град (6-19 мм), пориви вітру 15-20 м/сек. (I рівень небезпечності, жовтий), – повідомили в Департаменті