Обірвалося життя прикарпатського військового Віталія Жиляка

Скорботна звістка прийшла в Олешанську громаду

Трагічну звістку повідомили в Олешанська територіальна громада, передає правда ІФ

Сумна звістка облетіла села Мостище, Будзин, Суходіл Олешанської територіальної громади.

У суботу, 1 серпня 2025 року, обірвалося життя військового 33 -ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України Віталія Жиляка, 08.03.1969 року народження.

Віталій Жиляк позивний “Петрович” захищав територіальну цілісність , свободу і незалежність нашої держави з 10.03.2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким .