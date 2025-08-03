ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Обірвалося життя прикарпатського військового Віталія Жиляка
Диван на коліщатках в темній вітальні

Обірвалося життя прикарпатського військового Віталія Жиляка

Автор: Петро Якимчук
03/08/2025 16:04
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Скорботна звістка прийшла в Олешанську громаду

Трагічну звістку повідомили в Олешанська територіальна громада, передає правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Сумна звістка облетіла села Мостище, Будзин, Суходіл Олешанської територіальної громади.

У суботу, 1 серпня 2025 року, обірвалося життя військового 33 -ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України Віталія Жиляка, 08.03.1969 року народження.

Віталій Жиляк позивний “Петрович” захищав територіальну цілісність , свободу і незалежність нашої держави з 10.03.2022 року.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким .

Чоловік у камуфляжі біля намету.
Воїн Віталій Жиляк