Обірвалося життя прикарпатського військового Віталія Жиляка

Скорботна звістка прийшла в Олешанську громаду
Трагічну звістку повідомили в Олешанська територіальна громада, передає правда ІФ
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Сумна звістка облетіла села Мостище, Будзин, Суходіл Олешанської територіальної громади.
У суботу, 1 серпня 2025 року, обірвалося життя військового 33 -ої окремої механізованої бригади Збройних Сил України Віталія Жиляка, 08.03.1969 року народження.
Віталій Жиляк позивний “Петрович” захищав територіальну цілісність , свободу і незалежність нашої держави з 10.03.2022 року.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким .