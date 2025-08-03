“На щиті” у рідне селище Вигода повертається Герой Мар’ян Гавриш

У понеділок, 4 серпня, скорботний кортеж полеглого вояка прибуде до рідного дому.
Про це повідомляє Вигодська селищна рада, передає Правда ІФ
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Повідомляємо, що завтра, 4 серпня, траурний кортеж з тілом загиблого захисника України Мар’яна ГАВРИША орієнтовно о 11:00 год вирушить з м. Долина.
Маршрут : м. Долина (КНП “Долинська багатопрофільна лікарня”) вул. Грушевського проспект Незалежності прямуватиме вул. Обліски смт. Вигода дорогою Р-21 до с. Шевченкове.
Небайдужих просять гідно зустріти Героя, сформувавши вздовж дороги “Живий ланцюг”.
Нагадаємо На війні загинув прикарпатський вояк Мар’ян Гавриш