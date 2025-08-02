На війні загинув прикарпатський вояк Мар’ян Гавриш

Скорботна звістка прийшла у Вигодську громаду

Вигодська селищна рада повідомила, що підтвердилася трагічна звістка щодо солдата ГАВРИША Мар’яна Миколайовича, 1984 року народження, уродженця села Шевченкове.

Мар’ян — стрілець-помічник гранатометника важався зниклим безвісти з 29 грудня 2023 року, передає Правда ІФ

На жаль, стало відомо, що він загинув у той самий день — 29.12.2023 — під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять Герою! Він віддав життя за Україну, за кожного з нас. Вічна шана та вдячність, – йдеться у повідомленні

Деталі щодо прибуття траурного кортежу з тілом загиблого захисника повідомимо згодом.