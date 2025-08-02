ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув прикарпатський вояк Мар'ян Гавриш
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув прикарпатський вояк Мар’ян Гавриш

Автор: Петро Якимчук
02/08/2025 16:17
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Скорботна звістка прийшла у Вигодську громаду

Вигодська селищна рада повідомила, що підтвердилася трагічна звістка щодо солдата ГАВРИША Мар’яна Миколайовича, 1984 року народження, уродженця села Шевченкове.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Мар’ян — стрілець-помічник гранатометника важався зниклим безвісти з 29 грудня 2023 року, передає Правда ІФ

На жаль, стало відомо, що він загинув у той самий день — 29.12.2023 — під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Степове Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам’ять Герою! Він віддав життя за Україну, за кожного з нас. Вічна шана та вдячність, – йдеться у повідомленні

Деталі щодо прибуття траурного кортежу з тілом загиблого захисника повідомимо згодом.

Полеглий Мар’ян Гавриш