Надвірнянська громада попрощалася з полеглим Романом Савицьким ФОТО

Сьогодні, 2 серпня, жителі Надвірнянської громади провели в останню путь воїна-захисника – Савмцького Романа Феліксовича, 01.04.1975 р.н. жителя села Стримба.

Про це повідомив очільник Надвірнянської громади Зіновій Андрійович, передає Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Війна і надалі продовжує завдавати жахливих наслідків для нашої держави та забирає найкращих синів та доньок України, які мужньо та до останнього подиху боронять рідну землю від російського ворога.

Втрата воїна — це нагадування нам про цінність життя, про те, що ми повинні пам’ятати та шанувати тих, хто віддає своє життя заради нашого майбутнього. Вони – наші справжні герої, які стоять на передовій, захищаючи нашу країну від будь-яких загроз.

Створивши живий коридор, на колінах, зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати громада прощались зі своїм Героєм.

Похорон Романа Савицького

Щирі співчуття родині і близьким загиблого Світлий спомин про Романа та безмежна вдячність за вірність Батьківщині навіки залишаться в наших серцях! – йдеться в повідомленні

Згідно розпорядження Надвірнянського міського голови 1 та 2 серпня на території Надвірнянської громади тривають жалобні дні!