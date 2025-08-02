У липні в Івано-Франківському перинатальному центрі народилося 137 немовлят

Впродовж липня у Івано-Франківському міському перинатальному центрі на світ з’явилися 137 малюків
З них 70 дівчаток та 67 хлопчиків, повідомляють у пресслужбі міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа.
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Кожне народження – це радість і надія, а поява нового життя особливо зворушлива в час війни.
«Тішимось, що у нашій громаді народжуються діти. Нехай усі малюки будуть здорові й щасливі, а головне – ростуть у мирі», – йдеться в повідомленні.