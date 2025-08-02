За звання найкращого вчителя та 1 мільйон гривень змагатимуться троє вчителів з Франківщини

Троє педагогів з Івано-Франківщини увійшли до півфіналу найпрестижнішої освітньої премії в Україні Global Teacher Prize Ukraine 2025.
Минулоріч Леся Павлюк з Івано-Франківська здобула феєричну перемогу у цій премії.
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Освіторія оголосила півфіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine 2025, серед них – одразу троє вчителів з Прикарпаття, передає Правда ІФ з покликанням на 0342
До півфіналу увійшло двоє педагогів з Івано-Франківська, а саме – Бабак Марія Олексіївна та Пахомов Юрій Дмитрович та вчителька з Калуша Івано-Франківської області – Сербін Ольга Василівна.
Цьогоріч до списку півфіналістів увійшли 54 педагоги замість традиційних 50 – через однакову кількість балів на межі рейтингу.
1 вересня ми дізнаємось імена десяти фіналістів премії. У вересні вони вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їх впродовж двох днів. А вже 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, вся країна побачить головного переможця в ефірі національного телемарафону. Переможець чи переможниця отримає 1 мільйон гривень на втілення своєї освітньої мрії.
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