Побиття ветерана Петра Пліхтяка: Версія директора НПП “Гуцульщина” Юрія Стефурака

Струс мозку, забій м’язів живота і щелепи — із такими травмами впродовж чотирьох днів перебуває в лікарні помічник лісничого у Косівському лісництві, що на Івано-Франківщині, ветеран 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Петро Пліхтяк.

У своєму побитті чоловік звинувачує працівників національного природного парку “Гуцульщина”. Натомість директор парку Юрій Стефурак це заперечує і називає Петра Пліхтяка “аферюгою”.

Петро Пліхтяк та Юрій Стефурак розповіли свої версії подій, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне.

Що каже Петро Пліхтяк

Петро Пліхтяк розповів, що напад на нього здійснили 29 липня о 14:30 троє працівників національного природного парку “Гуцульщина”. Він звинувачував їх у незаконній вирубці лісів на території парку та на межі із землями, які належать ДП “Ліси України”. Натомість чоловіки йому погрожували.

“Спочатку були словесні погрози. 11 липня я змушений був написати заяву в поліцію і в прокуратуру, що мені погрожують вбивством. У вівторок вони увірвалися на розсадник, адже їх вже почали допитувати після моїх заяв. І вони вже агресивно почали погрожувати. Я встиг непомітно фільмувати ці погрози і напади”, — пригадує Петро Пліхтяк.

Він каже, що не знає, де зараз телефон, на який він зафільмував побиття. Чоловік розповів, що в лікарні перебуватиме до наступного тижня. З його слів, медики зафіксували у нього струс мозку, забій м’язів живота і щелепи.

Що каже директор НПП “Гуцульщина” Юрій Стефурак

У коментарі директор національного природного парку “Гуцульщина” Юрій Стефурак сказав, що працівники НПП жодного відношення до побиття Петра Пліхтяка не мають — чоловік імітував побиття та сам спровокував конфлікт.

Керівник НПП звинувачує Петра Пліхтяка у причетності до незаконної вирубки лісів, коли той до повномасштабного вторгнення був на посаді головного лісничого та керівника Косівського лісництва.

“Це — аферюга з найбільшої букви, яка є, оцей Петро. Ми маємо з ним стосунки тривалі роки. Він “іде по головах”. Вони захопили нашу територію на понад 800 гектарів. Ми мали з ним понад 60 судових засідань Це все фальш. Він відібрав здоров’я в мене і в людей. Ніхто його не бив — це гарантія. Що в нього там є і звідки взялося, я не знаю. Але все це — неправда. Він зірвав колодку, прийшов у наш розсадник щось робити і доводить, що це — їхня територія”, — розповів Юрій Стефурак.

У секторі комунікацій поліції в Івано-Франківській області відповіли, що справою про побиття Петра Пліхтяка займається Державне бюро розслідувань.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до речниці ДБР Тетяни Сапьян. На момент публікації матеріалу відповідь не отримали.